無萊豬自主管理標章新鮮亮相！相關業者即日起可向彰化衛生局提出申請。（吳敏菁攝）

無萊豬自主管理標章新鮮亮相！相關業者即日起可向彰化衛生局提出申請。（吳敏菁攝）

無萊豬自主管理標章新鮮亮相！相關業者即日起可向彰化衛生局提出申請。（彰化縣政府提供）

2021年1月1日起，含萊克多巴胺進口豬肉可於市售販售，彰化縣政府為保障消費者「知」的權利及「選擇」的自由，推動食品業無萊豬自主管理標章，11日新鮮亮相了，食品業者可向彰化衛生局提出申請，加以張貼，要讓消費者有清楚的選擇。

明年1月1日起，中央已規定市售含有豬原料之相關產品均須清楚標示豬原料原產地資訊，不少民眾仍反映，擔心無法透過原產地判別是否含有萊克多巴胺成分。為提供消費者透明之資訊。

彰化縣政府推動食品業無萊豬自主管理活動，鼓勵食品業者自主做好肉品品質管理，主動揭露不含萊克多巴胺資訊，衛生局製作的萊豬自主管理標章出爐了，即日起，無論是使用國產豬或進口豬肉，食品業者均可向衛生局提出無萊豬自主管理標章的申請。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，經審核確認豬原料不含萊克多巴胺者，發給標章供店家於明顯處張貼，供消費者辨識。民眾依據無萊豬自主管理標章，做為選擇食品之參考，歡迎食品業者共同響應推動。參加自主管理活動者，食品業者必須填具承諾書並檢附豬原料無萊克多巴胺之相關證明文件，如屠宰證明、自主檢驗報告、供應商切結書或輸入食品許可通知文件等，向衛生局申請，申請專線：（04）7120188。

(中時 )