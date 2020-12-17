高雄榮總台南分院前主治醫師醫師蘇偉碩反萊豬遭「查水表」，竟被警方傳喚到案說明，引起外界議論。蘇偉碩點名高雄市長陳其邁是醫師，也是公衛專家，也深知預防是公衛的硬道理，強調自己的憂心絕非危言聳聽。對此，陳其邁今（17）日出席活動時，狂跳針連講8次，相信科學證據。不願正面回答挺不挺蘇。

蘇偉碩主張萊劑對人體有害，遭衛福部提告，高雄市警局要求蘇偉碩25日晚間10時到案說明。蘇昨接受媒體訪問時強調，世界各國對萊劑仍有疑慮，也有相關研究，他也點名同為醫師的陳其邁，應該深知預防是公衛的硬道理，自己是受科學訓練的醫師，有幾分證據說幾分話。

陳其邁今下午出席「高雄必點」活動時，面對媒體追問該議題，認不認同蘇醫師發言？陳其邁直說，自己是醫師，在公衛領域也參與國家第一線的防疫，相信科學的證據跟國際的標準，那食安更是硬道理，要嚴格把關。

陳其邁提到，所謂科學證據當然要，不管是動物實驗、臨床實驗跟風險的評估綜合來看。他相信政府在這次開放美國豬肉進口，不管是在中央地方，尤其是在地方，當然一定要跟中央能在整個食安把關方面努力讓我們的國人、市民吃得安心，這是我們的責任，所以從邊境管理、溯源追蹤到落實標示，加強查驗，我們會努力來做。

記者再追問陳其邁曾說「相信民主是我信奉的價值」，那現在呢？挺他嗎？陳其邁重申，食安部分就是硬功夫，必須根據科學的證據，美國牛肉從進口迄今，不管是醫學包括臨床研究跟風險評估，都有足夠資料能夠來做檢視，那是科學證據，那是國際的標準，當然有民眾或有不同的意見，就是用科學的證據來檢視。

至於蘇偉碩被警方傳喚25日晚間10時到案，陳其邁表示，高雄市警察局在執行過程，也許是好意考慮到他下班時間，但假如能更體貼，先詢問對方時間，會是比較周全做法。

媒體又追問陳其邁，覺得蘇偉碩這樣有勇氣嗎？陳其邁直回，這個不是勇氣不勇氣的問題，因為食品安全是大家共同關心，科學的證據、科學的研究，這個是剛剛講的硬道理，有沒有比例，多少風險有多少，所以風險評估，是否在民眾接受的範圍，或者是在整個安全會不會影響到其他的民眾的健康的影響，這是科學的問題，跟勇氣沒有關係。

電子媒體連珠炮式提問，陳其邁險些招架不住，參加活動的「486先生」一度跳出來護駕，「有沒有其他記者有別的問題？」，但陳其邁示意不需要。新聞局長董建宏也直說「沒關係」，讓記者繼續問。

(中時 )