「最帥社長」瀧澤秀明一上工就幹大事！小傑尼斯重整出發

「最帥社長」瀧澤秀明一上任就幹大事。（圖／翻攝自LINE NEWSとは）

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中時電子報
／綜合報導

日本男星瀧澤秀明去年宣布引退後，接手傑尼斯旗下的「Johnny'sIsland」當起最帥社長，上工後立刻宣布接下小傑尼斯們於2019年3月在橫濱體育館（横浜Arena）舉行的公演製作人，更宣布立刻改組6人男團「Snow Man」，幹大事的行動力令日本人相當激賞。

瀧澤秀明最後主演的日劇《孤高的手術刀》正在熱播中。（圖／翻攝自推特）

「Johnny'sIsland」是傑尼斯事務所旗下子公司，負責小傑尼斯Johnny’s Jr.的發掘、育成及製作等工作，也有美少年夢工廠的稱號，日前瀧澤秀明接受日本媒體訪問，身穿一身帥氣西裝登場，並遞上人生第一張名片，上面印著「瀧澤秀明代表取締役社長」（董事兼社長），表示他會「承繼Johnny先生（傑尼斯的喜多川社長）的理念，維持Johnny’s Island社與傑尼斯事務所的運作。」

日前瀧澤秀明接受日媒訪問，遞出人生第一張名片給記者們。（圖／翻攝自推特）

瀧澤上任後即宣布將6人男團「Snow Man」，再加入3名新血，並安排「SixTONES」、「Snow Man」、「Travis Japan」於3月在大型會場橫濱Arena舉辦單獨公演。另外Johnny’s Island接下來也確定成立「傑尼斯SHOPJr.店」＆「籌備網路配信與番組」。

(中時電子報)

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