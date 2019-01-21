新世代暖男動保員為毛寶貝不遺於力

新北市板橋動物之家動保員蘇裕隆平日忙碌於危險的管制救援工作，每天還會利用空檔及休假日幫忙照護園區內飼養的園狗，常被民眾、志工稱為「暖男」。（葉書宏翻攝）

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新北市板橋動物之家動保員蘇裕隆平日忙碌於危險的管制救援工作，每天還會利用空檔及休假日幫忙照護園區內飼養的園狗，常被民眾、志工稱為「暖男」。（葉書宏翻攝）

新北市板橋動物之家動保員蘇裕隆平日忙碌於危險的管制救援工作，每天還會利用空檔及休假日幫忙照護園區內飼養的園狗，讓園狗成為動物保護教育的活招牌，由於他對於動物無私付出，常被民眾、志工稱為「暖男」。

蘇裕隆2012年經由動保處公開招考進入板橋動物之家，開始動保員的生涯。平日是負責外勤的救援管制人員，經常面臨許多上山下海危險的救援行動，不論是在65快速道路上或三峽湊合橋下的任務，都冒著可能受傷的風險搶救動物。

動保處表示，蘇裕隆除了英勇的救援行動，平日還會利用時間關心照護園區內的毛寶貝，讓牠們在園區能盡量過的自在。到板橋動物之家參訪的民眾常常對號稱「風火輪」的明星輪椅犬小乖感到驚奇，這都是他不辭辛苦把屎把尿，照護日常生活的功勞。

蘇裕隆表示，「癱瘓犬不好照顧，但只要有一絲機會，他不會放棄，要跟小乖一起努力。」身為動保員就是愛動物，才會來動物之家上班，無論是外出救援或是照護園區內的毛寶貝，看到牠們幸福，就是自己努力的原動力。

動保處表示，新北市內的動保員都熱愛動物，秉持尊重生命的態度，在崗位上為毛寶貝而努力，為讓動保教育從小紮根茁壯成大樹，特別在板橋動物之家成立毛寶貝教育中心，要讓「認養不棄養」，不只是口號，希望民眾一起為毛寶貝的幸福來努力。

(中時 )

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