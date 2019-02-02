長江禁捕「三野」物種　上海段2月1日開始

2019年02月02日 12:24 旺報 孫曜樟

從2019年2月1日開始，大陸長江禁捕刀魚、烤子魚及野生大閘蟹（中華絨螯蟹）。而這三種水生生物，是長江口重要的經濟魚類，尤其野生長江刀魚，最貴時價格超過10000元／斤，為落實執行法令，漁政等監管部門從昨日開始，便在長江上海段進行全方位執法巡查，禁止所有「三野」捕撈船隻捕撈，春節期間執法也不間斷。

當日早晨9點，「中國漁政31008」揚帆，沿著長興島南沿，駛向南漕水道，7位漁政執法人員目不轉睛注視著前方，發現有漁船非法捕撈，隨即通過擴音器明令禁止。

監管部門表示，儘管漁民一網下去，並不知道能撈上什麼，但是捕撈刀魚、烤子魚、中華絨螯蟹，下網時間，所用網具和下網地點，都相對集中。從嚴格意義上來說，自2019年1月1日開始，上海就已經對相關長江捕撈船隻，停止核發許可證。

據上海漁政監督管理局不完全統計，2016年，非法捕撈船是正規船的6倍。近年來，漁政、海警等部門也漸漸形成聯合執法機制，甚至推動非法捕撈入刑事責任，情節嚴重的給予判刑。

執法部門指出，根據先前預判，此次實施長江禁捕「三野」後，在野生刀魚、烤子魚和大閘蟹上市季節可能會出現斷貨情況，偷捕的數量有可能增加，執法難度會加大。因此，上海啟動全方位、全天候執法。

長江上海段執法將聯合海警、海事、長航公安、長江口航道管理局等部門一起進行，即使在春節也有執法船值班備航，發現疑點將隨時出擊。

(旺報 )