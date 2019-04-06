解放軍039A元級潛艦

美國海軍想要威懾中俄與北韓，但苦於擁有的潛艦太少，水下戰力的不對稱優勢正受到對手致力侵蝕。而這狀況在改善前，很可能惡化。

據《國家利益》（The National Interest）網報導，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3月27日告訴美國眾院軍事委員會，美國必須維持水下作戰優勢。

然而，他在聽證會中指出，全球有400艘外國潛艦，其中約有75％駐在印太區。而這些潛艇裡有160艘屬於中國，俄羅斯與北韓。就在這3國提升戰力之際，美國淘汰攻擊潛艇的速度卻比換新的速度還快。

他指出，從2008年起，潛在敵方潛艦的活動已增為3倍，而美國要維持優勢，起碼需要相對增加。美國海軍2016年12月宣佈，需要66艘核動力攻擊潛艦，以滿足區域指揮官的需求。然而，到了2019年初，艦隊卻只有51艘核攻擊潛艦，而這數字還會減少。

潛艦的核反應器爐心通常運作約30年後，就需要進行昂貴的燃料更換，或是讓潛艦退役。而數十艘艦齡達30年的洛杉磯級（Los Angeles-class）核動力攻擊潛艦在未來幾年內，很可能就會退役，到2028年時，美國的核攻擊潛艦就只剩42艘。

而在這42艘核攻擊潛艦中，僅有少數能發揮戰力。就以2013年為例，當時的太平洋艦隊司令韓奈（Cecil Haney）說，美國海軍能在短時間內部署西太平洋的攻擊潛艦最多只有8艘。

美國國防情報局（DIA）2月在報告中指出，2019年初，解放軍擁有約50艘柴電攻擊潛艦，以及6艘核動力攻擊潛艦，而到2020年時，預計還會增加。目前解放軍最先進，或許也最可靠的傳統潛艦為17艘元級潛艦，而一旦爆發戰爭，對美軍構成最大挑戰的，可能就是它們。

對美國能深潛的大型潛艦尤其不利的，就是屬於淺海的台灣海峽。美國學者郝斯特（Henry Holst）曾在美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）發表論文指出，雖然核攻擊潛艦的優勢遠超過柴電反潛潛艦，但淺海卻限制了它們能在攻擊後快速深潛，並躲避偵測的主要優勢。

(中時電子報)