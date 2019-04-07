Sharon稱攢王中平忠厚老實。（中天）

Ben不滿老婆徐小可總在節目中提結紮的事。（中天）

中天綜合台《小明星大跟班》週一（8日）晚間10點將播出主題「超荒謬交換伴侶情歌大賽」，邀請藝人夫妻擋王中平、余皓然、Ben、徐小可、蕭景鴻（阿弟）、Mei、馬丁、Sharon，與主持人吳宗憲、Sandy分享結婚後居然曾萌生「交換伴侶」的荒謬念頭，節目中也讓四對夫妻直接交換伴侶唱情歌，主持人吳宗憲忍不住提醒現場人夫人妻，千萬別「擦槍走火」，笑翻眾人。

結婚超過23年的演藝圈資深夫妻檔王中平與余皓然，表面上看似恩愛夫妻，卻對彼此埋怨甚多，余皓然直言「現在睡一睡轉過去看到他，都會心想當年我嫁的人，怎麼跟現在差這麼多」，王中平則抱怨結婚前兩人只要聊天聊到沒話題，他都會展現歌手才能、唱起情歌墊檔，當年余皓然都覺得好甜蜜好浪漫，現在只要超過10點拿起吉他唱歌，就被老婆罵「你知道現在幾點了嗎？」夫妻間情趣盡失。

雖然王中平老婆很不給面子，但馬丁老婆Sharon則在「交換伴侶」橋段中選中王中平，笑稱就是喜歡王中平的忠厚老實，當場被憲哥虧「Sharon妳現在是西餐吃多了，要改吃滷肉飯嗎？」Sharon則抱怨起馬丁，婚前稱讚她怎麼樣都美，婚後卻抱怨她素顏出門「很像外傭」。馬丁趕緊喊冤，起因是有一回帶老婆小孩回瑞典，跟金髮又高挑的親妹妹外出吃飯，老婆走在後頭素顏沒打扮、推著嬰兒車，結果不停被誤認是他跟妹妹的外傭，因此才鼓勵老婆出門要化妝比較美。

結婚8年的Ben與小可也對另一半滿肚子怨言，Ben抱怨結婚前小可很在乎他的感受，只要看到Ben臉垮下來，小可一定馬上察覺且努力逗他開心，但結婚後就都不一樣了，Ben指控小可，雖然兩人已經生了三個孩子，「但她講話都不拿捏尺度，在節目上不考慮我的感受，只要聽到『結紮』兩個字就忍不住，大喇喇地說，趕快叫我老公去結紮。」讓Ben面子掛不住，覺得真的很不是滋味。

(中時 )