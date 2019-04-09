白沙屯媽祖遶境行經台中市龍井區，還一度衝入龍井分駐所。(林欣儀攝)

大甲鎮瀾宮媽祖7日晚間展開9天8夜遶境，罕見的是，白沙屯媽祖今年不但與大甲媽同一天起駕，遶境路線也巧合的幾乎一樣，往年去程幾乎不走沙田路的白沙屯媽祖，9日上午突然從沙鹿進入龍井、一路沿沙屯路往彰化，還一度衝進烏日警分局龍井分駐所的值班台。

9日清晨約6時40分，白沙屯媽祖的鑾轎從沙鹿進入龍井，接著沿沙田路往彰化走，到龍井分駐所旁的觀光路時，媽祖鑾轎還一度在路口繞了3圈，之後又選擇沙田路，到分駐所前更停下腳步、接著轉向右側的龍井分駐所，險些就衝進值班台，烏日分局副分局長高繼鴻正巧到分駐所督勤、立即雙手合十接駕。

當地居民說，以往白沙屯媽祖遶境行程、去程通常都不是走沙田路，回程時才走沙田路，但今年，媽祖行經向上路七段、沙田路口時，就直接選了沙田路，更巧的是，前一天大甲媽祖出巡也走同樣的路線，讓大肚、龍井區居民連續2天獲得媽祖庇佑。

(中時 )