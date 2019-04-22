現場也有毒品模型、反毒文宣票夾娃娃機、電腦模擬吸毒後樣貌等，讓民眾對反毒有更多認識。（張亦惠攝）

嘉義縣政府22日舉行「全家拒毒守護家園」記者會，縣長與各界一同宣誓反毒決心，現場也有毒品模型、反毒文宣票夾娃娃機、電腦模擬吸毒後樣貌等，讓民眾對反毒有更多認識。

昨日由翁章梁與衛福部心理及口腔健康司長諶立中、法務部保護司長黃玉垣、嘉義地檢署檢察長謬卓然、嘉義縣警局長廖宗山、嘉義縣議會副議長陳怡岳及多位議員等人共同啟動「全家拒毒－守護家園」宣誓儀式。

現場有多媒體互動可觀看新興毒品模型、心率變異性（HRV） 檢測評估情緒及心理壓力以自我覺察，也能免費領取五合一尿液快篩試劑。翁章梁現場體驗心律變異性評估，結果顯示中長期疲累，他開玩笑說說這職位真的不好當。

嘉義縣衛生局指出，本次活動以「反毒行動巡迴車-藍腹鷴號」、「反毒師資社區巡講」、「心理健康促進」多元衛教，加強校園學子與社區民眾對毒品、心理健康認知與支持，其中「反毒行動巡迴車」宣導期間4月22日開始至7月7日，預計全縣巡迴88場次。

衛福部心理及口腔健康司長諶立中致詞時指出，以前大家認為吸毒者就是壞人，現在則認為他們是需要被幫助的人，由衛生局的專業介入提供幫助，衛福部也盡量補助戒治費用，他也表示，毒品戰爭是很漫長的，希望毒品危害與心理健康問題能夠被更多人正視。

翁章梁表示，村里生活大調查請社區回報聚集吸毒的地點，調查出來共有30幾個地方，要求警察局特別處理，翁強調，毒品是會擴散的，吸毒者聚集點也可能是擴散點，也希望檢警單位能阻斷藥頭供貨來源，避免有更多吸毒人口。

(中時 )