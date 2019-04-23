美國停運F-35相關組件予土耳其

土耳其國防官員表示，如果美國決定不對土國出售F-35戰機，讓他們無法參與F-35的全球防禦集團，土國可能被迫引進俄羅斯的戰鬥機。

據《防務新聞》(Defense News)報導，土耳其國防高級官員說，他們不能讓F-35成為一個不可替代的選項。他不願就可能的替代方案進行更多評論，因為這涉及「技術、經濟和政治考量」。

但是另一位國防採購官員指出，「地緣戰略評估」會讓俄羅斯自然而然成為首選。他說：「如果美國不以盟友的方式對待土耳其，並質疑土耳其參加F-35聯合打擊戰機計劃的資格，那麼俄羅斯戰鬥機技術將是第一個最佳選擇。」

報導指出，美國威脅土耳其不得部署俄製S-400防空導彈系統，並以售禁F-35為要脅。其中包括出售F-35戰機、製造相關零件及維修戰機，等於是讓土耳其完全退出該F-35的製造和供應鏈。

本月稍早五角大廈宣布凍結土耳其採購F-35計劃，因為安卡拉購買S-400系統已進入交貨階段，首批S-400組件預計於7月抵達，第一套S-400系統可能於9月投入運作。

報導引述土耳其總統府消息人士稱，4月8日土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)訪問莫斯科期間，曾與俄羅斯戰機技術合作對象進行初步討論。

土耳其外交部長曾對媒體表示，如果無法購買F-35，土耳其將從其他國家購買類似的飛機。一直到土耳其開始生產自己的第5代戰鬥機為止。

如此一來，將使得土耳其成為是北約成員國當中唯一同時使用俄國S-400防空系統與俄製戰機的國家，本月稍早俄羅斯直升機公司首席執行官博金斯基(Andrey Boginsky)訪問了土耳其，討論了合作生產的可能性。

報導說，俄羅斯不是F-35之外的唯一選項。2015年土耳其曾對外發布戰機採購需求，當時瑞典的薩博(SAAB)曾參與投標，最後土耳其選擇了英國的BAE系統公司。此外，土耳其也可能選擇使用歐洲戰機。

(中時電子報)