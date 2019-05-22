美國林肯號航母戰鬥群進入波斯灣

美國已將航母戰鬥群開往波斯灣，擺出即將開戰的態勢。許多美國人都擔憂現在的總統川普打算用開戰來推高支持度，就像對中國大陸的貿易戰一樣。如果我們把小布希對伊拉克開戰做為前車之艦，就應該知道對伊朗開戰絕對是更大的錯誤：沒有支持的盟軍、沒有正當的理由、沒有任何計劃，一旦開戰絕對是一場災難。

美國著名媒體《大西洋》(Atalantic)雜誌刊文指出，對伊朗開戰完全是重複對伊拉克開戰的錯誤，甚至更糟。2003年的伊拉克戰爭是一場以猜測、文化無知為基礎的粗糙行動，但若與現在對伊朗開戰相比，伊拉克戰爭看起來像是一場精心策劃的戰事。

文章說，當時的伊拉克確實積極尋求獲得核武器，但小布希的開戰目標不只要摧毀核設施，美國是要打倒海珊，讓中東出現一個親美政權，以保障美國在911事件後更為安全。這個目標是否能達到，當時並沒有定論，用當時國防部長倫斯斐的話說，我們是根據自已的決定開戰，而不是根據什麼後見之明。但是主張戰爭的人必須對這些說法負責，在後代子孫面前你無法逃避，一旦做錯就無法挽回。

文章指出，在北韓向伊拉克與伊朗輸送核武技術的判斷，以及什葉派與遜尼派的關係上，很顯然小布希政府沒有充分的考慮，更沒有打算重建伊拉克。當時在無知、傲慢而且毫無準備的情況下製造了大量人類的不幸與痛苦，美國為此受到的傷害至今未能恢復。如果再打一場這種戰爭，而規模更大、沒有盟友協助、沒有正當理由、沒有任何計劃，接下來發生的事情一定會嚇壞所有人。

當然，文章認為，川普有可能只是虛張聲勢，但情勢所逼之下他可能會倉促做出決定，彼此的口舌之爭也可能快速升級為戰爭。政府內部有些人會設法讓伊朗先動手，川普就會被迫回擊。

當年為入侵伊拉克，小布希要求國會授權動武並獲得聯合國同意，還建立了一個多國參與的大型軍事聯盟，而且積極發動國內輿論支持。決定動武前就有半數民意支持，開戰前支持度更達到3/4，連在野黨領袖都投下贊成票。如果現在要向伊朗開戰，就必須做出比對伊拉克開戰更周全的準備。可惜的是，這些事川普一項都沒做到，而且還在貿易上向傳統盟友挑釁，甚至對中國大陸開打關稅戰爭。

文章認為，伊朗是一個堅強的國家，其神權政府當然有內部反對力量，但沒有證據表明伊朗人會歡迎外國人對他們採取軍事行動。如果美國要用外科手術式的空襲，伊朗早已經證明它會對美國盟友進行報復；川普可能打算徹底推翻伊朗政權，但看來也沒有為此做任何計劃。

更糟的是，今年美國撕毀了許多國際條約，在敘利亞、葉門、伊拉克、加薩走廊的各種衝突中惡名昭彰，美國現在進行任何軍事行動都必然成為不受歡迎的侵略行為，而且其本質上也是如此。一旦開戰，川普政府不會有盟友支持，國際上會被孤立，國內也是一樣，很少有人會尊重這樣的政府。

文章最後說，如果只是要虛張聲勢，川普同樣違反戰爭言論的原則。你不能用很明顯是極愚蠢的事情來威脅對方，因為沒有人會相信你真會這麼做。敵人不會被你嚇到，這反過來有可能推動你去做些從沒想過要做的蠢事，或者迫使你放棄威脅，讓自已成為真正的侵略者。

(中時電子報)