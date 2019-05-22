大陸美商對美中關係前景極表憂慮

目前中國大陸的美國企業己有約3/4公司受到美中貿易戰的負面影響，加上川普不斷喊話要企業將工廠遷出大陸，目前在大陸的美企有40%正在考慮或已經將生產製造設施遷至其他國家。

《美國之音》報導說，北京的中國美國商會(American Chamber of Commerce in China)和上海美國商會周三公佈美中貿易戰以來對約250個成員進行調查的結果。調查顯示，1/3的美國公司推遲或取消擴大投資的計畫，1/3的美國公司越來越注重為中國大陸消費者生產產品，而不是出口。

美國商會調查顯示，隨著美中貿易關係的緊張，20%的美國公司表示已受到中共更多的檢查，15%的公司稱在申請執照或其它許可方面要花更長的時間，在中共監管和政府檢查方面也遇到更多的麻煩。

大陸美國商會今年2月曾表示，大多數在大陸的美國公司接受年度調查時表示支持美國保持對大陸商品的關稅，當時有大約20%的美國公司在調整供應鏈或將採購和組裝轉移到大陸境外，28%的美國公司推遲或取消加大投資的計畫。

接受中國美國商會和上海美國商會調查的美國公司中，大約62%的公司從事有關生產製造的經營，約25%從事服務業，不到4%從事零售和分銷，將近10%來自其它產業。

(中時電子報)