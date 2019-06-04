六四天安門事件距今30周年，高雄市長韓國瑜4日上午發表4點看法，表示六四是歷史悲劇，期待大家記取教訓別重蹈覆轍，兩岸歷經長期隔閡，欠缺互相了解，期待大陸執政當局要有智慧處理過去歷史的傷痛，而台灣早期從威權體制蛻變為民主政治的過程經驗，也可提供所有華人社會參考。

韓國瑜早上透過高市新聞局，正式發表對六四事件30年的4點看法，全文如下：

1、 30年前的六四是歷史悲劇。過去30年大陸的經濟發展讓人刮目相看，我們也期待面對過去歷史的不幸，大家都能記取歷史教訓，不能再重蹈歷史的覆轍。

2、兩岸在六四之後，在政治上採取不同的發展道路。由於歴經長期的隔閡，欠缺相互理解。當前兩岸主要差異在於制度和生活方式。

3、我們期待中國大陸大陸執政當局，不僅要有智慧處理過去歷史的傷痛間，也能前瞻開展一個符大多數大陸民眾期待的政治體制改革。

4、作為同是炎黃子孫的台灣，早年也歷經過歷史的傷痛，也從威權體制蛻變成長為民主政治，這個過程和經驗不僅可以提供給所有的華人社會卓參。面對民主的深化，未來，我們不只要繼續推動台灣的民主發展，也希望台灣民主蛻變的過程與信念也可提供中國大陸在經濟改革開放取得巨大成果之後，進一步邁開政治改革開放的步伐的參考與借鏡。

(中時 )