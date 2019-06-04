中國大陸外交部今天(4日)下午提醒赴美大陸公民指出，近期美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式「騷擾」赴美的大陸公民，要求赴美民眾與在美中資機構提高安全意識，必要時與中國大陸駐美領事館聯繫尋求協助。這是中共官方近期繼教育部、文化旅遊部提醒其公民與留學生赴美風險之後，更全面性地警告大陸公民赴美面臨的個人安全問題。

據陸媒報導，中共國務院新聞辦公室今天下午舉行專題新聞發佈會，會上中共外交部發佈了赴美國安全提醒指出，近期美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美的大陸公民。

中國大陸外交部和駐美國使領館提醒赴美大陸公民和在美的中資機構提高安全意識，注意加強防範，妥善積極應對。如遇緊急情況，請及時與中國駐美國領館聯繫尋求協助。

大陸文化和旅遊部4日下午也在國務院新聞辦公室新聞發布會上提醒中國大陸遊客赴美旅遊安全提醒，指稱近期美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發，赴美大陸旅客應瞭解旅遊目的地治安、法律法規等資訊，切實提高安全防範意識，確保平安。

此前由於美中貿易戰延伸至科技戰，美國對大陸學者是否為「商業間諜」的疑慮加深，懷疑對象並向下延伸到學生。大陸教育部3日發布留學預警指出，大陸部分赴美留學人員的簽證受到限制，出現簽證審查周期延長以及拒簽的情況。廣大學生、學者出國留學前應加強風險評估，增強防範意識，做好相應準備。

(中時電子報)