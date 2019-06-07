知名法醫高大成（左一）力挺行政院長賴清德，賴每到台中，必然看見高大成的身影。（馮惠宜攝）

民進黨總統大選即將在10至14日開始進行電話民調，醫界大老、國策顧問李茂盛近來成立台中醫療界挺英後援會，8日還請到衛福部長陳時中參加「力挺台灣、捍衛主權」的連署茶會，他指稱，醫界高達六成挺蔡英文，只有三成是支持賴清德。唯前醫界聯盟理事長、皮膚科名醫高嘉君力挺前行政院長賴清德，他認為醫界僅四成挺英、其他六成都挺醫師出身的賴清德。

民進黨黨內總統初選，一向偏綠的醫界也因蔡英文總統和前行政院長賴清德兩強相爭而分裂，其中不孕症權威李茂盛堪稱頭號英粉，為擁英派之首，而知名法醫高大成以及高嘉君則力挺賴清德。

高大成認為賴清德親民，而高嘉君則欣賞賴有能力、會做事，並且在任台南市長任內對颱風假和處理議長李全教賄選案展現魄力，是有為有守的政治人物，他也在他身上看到醫者父母心的仁慈一面。

李茂盛挺英動作頻頻，繼6日宣告成立「中部挺英後援會」8日還將舉辦「力挺台灣、捍衛主權」的連署茶會，也預告衛福部長陳時中、立法院長蘇嘉全都會出席；李茂盛說，蔡英文總統在過去三年任期中，協助醫界解決很多問題，大家都希望在小英連任之後，能繼續協助推動長照2.0政策，以造福老人。

李茂盛也說，外界都認為醫界也都挺醫師出身的賴清德，但從醫界人士紛紛加入「醫界挺英後援會」的情況來看，有高達六成挺蔡英文，只有三成是支持賴清德，另一成才是挺柯。

唯高嘉君以近來自己在醫界和同業互動狀況評估，醫界挺賴清德的超過六成，而挺英則不到四成，至於挺柯文哲的真的很少，應不及一成。

(中時 )