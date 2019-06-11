日本首相安倍晉三11日上午與美國總統川普舉行了約20分鐘的電話會談。 安倍在12日至14日訪問伊朗之前，兩人先就中東局勢交換了意見。

安倍向川普表示，「想要為該地區的穩定與和平作出貢獻」。 兩人還確認了將為促成6月底在大阪舉行的廿國集團峰會（G20）的成功而共同努力。

日本內閣官房長官菅義偉11日在內閣會議後的記者會上表示，安倍訪伊時將會晤伊朗最高領袖哈梅內伊及伊朗總統魯哈尼。

菅義偉表示，「隨著目前中東緊張局勢的升高，我們將努力緩解該地區主要大國伊朗的領袖層級間的緊張」。

伊朗與美國之間的對立導致中東緊張局勢升溫，在日本與伊朗維持著傳統友好關係的背景下，安倍訪伊希望能居中調解，以緩解緊張局勢。

日本現任首相訪問伊朗是自1978年時任首相福田赳夫以來，時隔41年來的訪伊，也是1979伊朗革命後的首次訪問。

安倍5月下旬與川普會晤時，便轉達了訪伊的想法，當時也得到川普的認同。

(中時 )