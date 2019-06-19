德國總理梅克爾（Angela Merkel）身體出現狀況，18日她在烈日下迎接到訪的烏克蘭新總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）時，突然全身抽搐、抖個不停，她全身晃動不舒服的樣子也被攝影記者全程捕捉下來，梅克爾事後表示自己沒事，只是有些脫水情形。

德國總理梅克爾18日迎接到訪的烏克蘭新總統澤倫斯基時，突然全身抽搐抖動不停。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅克爾周二在柏林辦公大樓前以軍禮迎接來訪的澤倫斯基，正當軍樂隊開始演奏兩國國歌時，穿著粉色套裝的梅克爾身體開始抽搐，全身都在晃動，對比一旁站得直挺挺的澤倫斯基，梅克爾晃動的情形非常明顯，攝影記者拍到的畫面顯示，梅克爾自己也很不舒服，她的嘴唇緊閉，雙手在腹部前交握，似乎想要控制住身體的狀況。

不過隨著國歌演奏結束，梅克爾不適的狀況也漸緩解，隨後她和澤倫斯基快速走上紅毯、進入大樓。

她事後回應記者的關心，說自己之後喝了3杯水，「很明顯地我非常需要，現在我感覺非常好。」她將抽搐情形歸咎於脫水，外媒報導，當天柏林氣溫為攝氏28度。

不過據德國媒體報導，這並非梅克爾頭一次在烈日下抽搐、顫抖，先前也曾在類似場合中出現這種情形，當時官方也稱梅克爾是因為脫水，身體才會顫抖。

2014年梅克爾也曾在一場電視訪談開始前一刻突然喊停，當時報導指梅克爾身體不適，不過隨後她的發言人表示，梅克爾在「吃了一些食物、喝了一些東西」後已經無礙，訪談可以繼續進行。

現年64歲的梅克爾自2005年起擔任德國總理，礙於德國隱私法規，有關總理健康方面的消息，媒體報導受到嚴格限制，因此直至今日，外界都不清楚梅克爾真實的身體狀況。

(中時電子報)