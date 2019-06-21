伊朗擊落美RQ-4「全球鷹」無人偵察機瞬間

在美國加緊施壓下，伊朗聲稱，動用自製飛彈防空系統，擊落美軍尖端無人機，而這或許凸顯了與德黑蘭衝突可能複雜性。

據《新聞周刊》（Newsweek）20日報導，儘管許多有關RQ-4A「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機被擊落的細節仍有爭議，但美軍中央司令部（U.S. Central Command）已證實，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的確在荷莫茲海峽（The Strait of Hormuz）上空擊落了美方無人機。

美伊互指對方部隊是恐怖組織，但在周四的事件中，特別值得注意的有兩點：

第一，就目前所知，這是首度有美國RQ-4無人機被擊落。情資分析家辛茲（Fabian Hinz）指出，「全球鷹」不像「掠奪者」（Predator）那麼小，而RQ-4A是美軍無人機中最龐大，也最昂貴的一款。

伊朗Khordad 3型飛彈防空系統

此外，伊朗宣稱，動用了Khordad 3型機動舉升式飛彈發射車（transporter-erector-launcher，TEL）和雷達，也就是「迅雷」（Raad）面對空飛彈系統的其中一款。辛茲指出，如果這是真的，那將是重大發展，因為他們所用的是自製面對空飛彈系統。後來革命衛隊公佈了Khordad 3型系統發射飛彈，攔截據說是RQ-4A無人機的影片。

伊朗擁有短、中程飛彈，還有巡弋飛彈等各式彈道武器。而射程最遠的蘇瑪爾（Soumar）長程巡弋飛彈，可以攻擊遠達1,550英里（2,500公里）的目標。而中程的「泥石」（Sejjil）、「流星-3型」（Shahab-3）、「力量」（Ghadr）、「支柱」（Emad），還有新型的「霍拉姆沙赫爾」（Khorramshahr）飛彈，射程大約都達1,240英里（近2,000公里）。

伊朗經常大吹大擂，宣稱擁有各式飛彈，並經常在閱兵中秀出種種飛彈，以表達對美國要求解除武裝的藐視。雖然美國總統川普和伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）都淡化雙方全面開戰的可能，但嘴上都不服輸，誓言絕不會饒了對方。

(中時電子報)