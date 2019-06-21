上次川普與習近平會見是在2018年12月阿根廷布宜諾斯艾利斯的G20集團峰會上。（圖／新華社）

隨著美國與中共即將恢復激烈交鋒的貿易談判，已有許多評論人士對美國可能拿台灣當作與中共談判籌碼表示擔憂。近日在一場華盛頓有關美中關係的研討會上，這個問題也引發學者熱烈討論，與會學者專家認為台灣的現狀合乎美國長期利益，無論誰主政，台灣都不會是美中之間的籌碼。不過也有學者表示，那要看是誰是美國總統，對現在的總統不太有信心。

據《美國之音》報導，華盛頓智庫亞洲研究局(National Bureau of Asian Research)所舉辦的應談會上，台灣是否是美中博弈籌碼的話題引起學者專家討論。台灣駐美代表處政治組長趙怡翔發言稱，台灣作為美中之間籌碼的論述在美國、國際和台灣的媒體間經常可見，但是從駐美代表處和在美國工作的外交官來說，「我們完全沒有看到任何證據來支持這個論述」。

他指出，美國與中共對話時無法不觸及台灣，「不是美國想要提，而是中國會想要提」。美國與台灣的對話中多少也會觸及台海兩岸關係，因為現實上它們都是彼此有關聯的。

史坦福大學台灣民主與安全項目主任祁凱立(Kharis Templeman)則表示，無論誰入主白宮或誰控制國會，台灣都不會被用來當做籌碼。他認為，「一個事實獨立的台灣是美國深遠和長期利益所在，而且短期內不太可能有急劇改變，因此你不能真的把台灣拿來作為一個籌碼。」

他說，美國不會放棄台灣的理由很多，包括台灣是美國重要經濟夥伴、位於第一島鏈上防止中共擴張的重要戰略位置、台灣是美國對地區承諾的象徵等等。如果把台灣拿來交換中共在某些議題上的讓步，必然在地區引發急劇性的震盪，日本、菲律賓等國也將會非常擔憂。台灣的重要性遠遠超過它的面積大小或是與美國的非官方關係，但這種重要性很容易被忽略。

馬里蘭大學政府與政治學系教授斯卡斯特納(Scott Kastner)說，台灣是美國國家利益所在，美政府官員也都有此認知，知道台灣不是一個籌碼。不過他話鋒一轉說，「但是你必須知道誰是美國總統，對於現在這位美國總統，我並沒有很大的信心。」

川普將在日本大阪的G20峰會期間與中共國家主席習近平會談，國際上都希望這次習川會能為兩國之間長達一年以上的貿易爭端劃下句點，並重新理順兩個經濟大國之間的貿易關係。

(中時電子報)