據港媒報導，這次中共國家主席習近平同意和美國總統川普在大阪舉行會晤，是因為川普已同意在會晤會前雙方貿易戰先行休兵，暫停對3000億美元的大陸商品加徵關稅，習近平才同意於大阪舉行習川會晤。

香港《南華早報》引述消息人士報導說，華府和北京上周共同宣布雙方達成初步協議，同意在兩國領袖本週末於日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會場邊會面以前，雙方貿易戰暫時休兵。而貿易戰暫時休兵，正是習川大阪會晤得以實現的關鍵。

報導說，美中達成的初步協議細節以協調新聞稿發布，而不是以共同聲明的形式。這項協議將暫停美國對其他價值3000億美元中國商品加徵新一輪的關稅。

《南華早報》引述知情人士報導，中共國家主席習近平同意和美國總統川普會面的前提是華府必須同意這項初步協議。

中央社引述白宮發言人的話說，川普29日將在大阪當地時間上午11時30分（台北時間上午10時30分），和習近平舉行外界引頸期盼的貿易會談。

川普之前表示，雙方如未能達成協議，華府仍準備對其他剩下的中國商品加徵關稅。

(中時電子報)