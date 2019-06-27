新任參謀總長人事定案，蔡英文總統昨天核定，參謀總長職缺由國防部軍政副部長沈一鳴上將調任；國防部軍政副部長由空軍司令張哲平上將調任；空軍司令由空軍司令部副司令熊厚基中將調任，同時晉任空軍二級上將。上述人事於7月1日生效。

今年是總統大選年，這波上將人事調整著眼於軍中安定，異動幅度不大。沈一鳴個性沈穩，是蔡總統任用的第4位總長。沈一鳴、張哲平與熊厚基，這3位空軍上將連線，重要任務之一是全力配合F-16V戰機軍售案。

新任空軍司令熊厚基，是空軍配合國安會推動F-16V戰機案的要角，與國安會合作密切。

此外，熊厚基與4月晉升上將的副參謀總長兼執行官劉志，在陳水扁總統任內擔任侍衛武官，兩人都是扁的最後一任侍衛武官。

另蔡總統任內用了4位總長，依序是嚴德發、邱國正、李喜明與即將接任的沈一鳴。其中，嚴德發卸任後曾接國安會秘書長，現任國防部長；邱國正卸任閒賦在家數月，再接任退輔會主委。蔡總統叫李喜明退休後，陪夫人出國旅遊，至於將來是否再啟用李喜明，值得觀察。李喜明與沈一鳴，都是明年總統大選後的可能國防部長人選。

(中時 )