永康區甲頂里今天進行擴大化學噴藥。(曹婷婷攝)

台南市永康區甲頂里傳出首起本土登革熱病例，台南市政府嚴陣以待，30日上午針對案例住處戶內外進行孳生源清除和擴大噴藥。台南市長黃偉哲指出，第一例已經發生，絕對不能掉以輕心，針對病患生活過的軌跡包括永康、東區、北區和中西區進行區域聯防並噴藥，他說，首例22日發燒未及時快篩，晚3天才做快篩，他強調，「防疫早一分鐘，防疫功效更大」，希望1個月內不要再有第2例，更不要有群聚感染。記取2015年台南登革熱經驗也要記取高雄教訓，要把病媒蚊阻絕在第一線。

鄰近永康奇美醫院的永康區甲頂里傳出首起本土登革熱病例，登革熱防治中心今天針對案例周邊50公尺住戶挨家挨戶進行戶內噴藥，周邊100公尺則戶外化學防治，黃偉哲也親自到場督軍，強調現在要做的是孳生源清除工作跟擴大噴藥，全面總動員，不能有任何死角，要求甲頂里全里總動員，現場也做擴大採血檢驗

黃偉哲說，過去防治登革熱有一些「春風吹又生」的案例，就是死角被忽略了，剛剛就看到附近工地角落有積水，如果沒有發現投藥，就可能有死角，第一例既然已經發生，絕對不能掉以輕心，務必要做禦敵從嚴動作，針對個案居住地、工作地和生活區域進行區域聯防，包括永康區、東區、北區、中西區都擴大噴藥。

此外，他也呼籲第一線篩檢機制要落實，發現疑似可能登革熱症狀一定要做快篩。他說，這名男子6月22日發燒沒有快篩，導致到了6月25日才快篩，中間已經晚了3天多。他強調，防疫工作每一分鐘都很珍貴，如果能早３天，防疫功效會更大，因此，第一線篩檢相形重要，今天也在甲頂里進行擴大抽血檢驗，另外，噴藥、衛教都全面啟動，家戶聯防跟擴大宣導也有在做，希望發生第一例後，一個月不要再發生第二例。

(中時 )