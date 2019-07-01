因演出BL網路劇《是非》走紅的男星張行，近期受到日本櫻花妹們的關注，還出演了即將在10月播出的最新一季日劇《深夜食堂5》，當中他和日本巨星小田切讓同框演出，更一人飾演兩角扮起古裝，挑戰起武打動作，還合體台灣男神張孝全，讓他印象深刻。

張行外型可愛深受日本櫻花妹歡迎，日前他更演出日劇《深夜食堂5》，一人分飾兩角，甚至有古裝武打的演出。（圖／翻攝自張行臉書）

新一季的《深夜食堂》從亞洲挑選演員一同參演，當中台灣代表張孝全和張行都在劇中有精彩演出，張行接受《中時電子報》訪問表示，剛開始得知能參演感到超級興奮，因為是個特別的角色，除了要時裝外還有古裝的部分，要左撇子的他練習右手的武打動作，讓他花了一些功夫學習。他也相當欽佩日本劇組與工作人員的敬業，不管是場景、拍攝節奏、態度，就連背後背景與道具都考慮進去，相當講究。就像真的走在日本街頭一樣，劇組也是乾淨又舒服的工作環境。

由於這次有武打戲，張行在拍戲之前特地和武術老師上課，在飯店或片場沒事就拿著道具刀練習，左撇子的他必須用右手來耍劍相當吃力。（圖／翻攝自張行臉書）

拍攝時遇到了喜歡的演員小田切讓，並與他對了戲，他表示：「小田切讓第一眼看起來很酷、有距離，其實人真的超級nice。我很幸運，有場戲他就近距離坐在我旁邊，而且有段很長的中文台詞，等戲期間他不斷的聽著錄音檔，非常認真，而我真的是猶豫再三才敢下決心跟他開話題。『說中文是個很大的挑戰吧？』聊了之後他才嚇一跳原來我是台灣人啊...！」某次同桌吃飯，他很親切用簡單的日文夾雜英文跟他聊天，當張行介紹自己29歲的時他的表情完全不敢置信，一開始以為他只有20出頭，還稱讚他特地學日文很用心，他想這段對話可能會讓他永生難忘吧！

張孝全與張行兩人這次也在劇中有合作。（圖／資料照）

張行也和台灣男神張孝全在劇中對戲，他表示和張孝全對戲對方很自然地丟球給他，跟他對戲有種很順暢、不用想太多就知道該怎麼演的感覺，彷彿有種把周圍的人緩緩帶進氣氛裡的能力，並且完全沒有架子，每次中午拿了飯盒就隨意坐在大家旁邊閒聊，聊最近的戲或電影，給人很放鬆的感覺。

張行也利用拍戲空檔到了日本台場附近逛逛，他透露因為喜歡看車，特地跑到「History Garage」汽車博物館，但一心拍照而錯過台場的巨型鋼彈。也因為住在銀座鬧區，吃了很多厲害的炸牛排與蛋包飯，更見識到了銀座晚上的夜生活招牌林立，讓他大開眼界覺得不可思議。

(中時電子報)