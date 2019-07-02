俄阿瑪塔坦克與美艾布蘭坦克比較

在最近於莫斯科舉行的「軍隊-2019」論壇上，俄羅斯國營的國防產品出口公司已表明T-14阿瑪塔(Armata)坦克不會出口。美國軍事評論員認為，阿瑪塔坦克製造成本高得嚇人，可能引不起外國買家的興趣。另有媒體也表示，這部超級坦克性能極佳，但只適合放在展覽館欣賞。

據《軍武新聞》(Weapon News)指出，俄羅斯設計製造的T-14阿瑪塔(Armata)坦克在美國有極佳的風評，軍事評論員也給它一個「超級坦克」的封號，但是俄羅斯在這次「軍隊-2019」論壇上沒有對訂購買阿瑪塔坦克的合約要求做出說明，甚至公開表明不打算讓它出口。

對阿瑪塔坦克大加讚揚的美媒《國家利益》指出，阿瑪塔坦克有多項革命性設計，在火力、機動性和生存能力等各項傳統領域的表現，可以輕鬆超越其他北約國家主戰坦克。但阿瑪塔的造價每輛估計達400萬美元，雖然比起美國艾布蘭M1A2坦克的600萬美元低，但是包括俄國與其國外潛在買家都有相同的問題：沒有那麼多預算為陸軍購買這種昂貴的主戰坦克。

《國家利益》的文章表示，俄羅斯可以變更一些阿瑪塔坦克的配備來降低成本，其中有些配備撤除後可能會影響其性能，有些則不會，俄羅斯的專家們正在想辦法解決這些問題。例如《任務與目的》曾報導的，阿瑪塔坦克內部設置了廁所，為了這個全球首創的設備讓阿瑪塔增加不少成本。

誠如《國家利益》最後的評論說，T-14許多革命性的設計的確是「全球製造坦克的突破」，這部超級坦克，「只適合放在博物館展覽」。

(中時電子報)