台南歸仁農場晚間傳出火警意外，鄰近的北高雄地區到市中心苓雅區，都能聞到異味，無黨籍高雄市議員黃捷，就曝光2張現場照片，並轉述高市環保局說法。

高雄市區晚間傳出多起異味通報，遍及臉書及PTT社群，由於通報範圍相當大，從鳳山、新左營、苓雅衛武營、岡山都有人回報，因聞起來較像是燒焦味，民進黨市議員邱俊憲向環保局查詢後，確認這股異味來自台南，立刻透過LINE群組向市民公告。

時代力量高市議員林于凱表示，短時間內接獲多位民眾抱怨，向高雄市政府環保局追蹤了解，環保局透過儀器以及風向判讀，初判異味來自歸仁區沙崙納骨塔周邊雜草野火，經由北風往南飄至高雄，兩市環保、消防相關單位已著手處理，逐步控制火勢。

林于凱並指出，過去已有多次台南火災異味飄至高雄的事故，也有零星台南市民指出，歸仁等地時常有不明燃燒異味，卻找不到來源。本次案件的責任歸屬與預防檢討他會持續追蹤。

黃捷晚間也在臉書發文指出，適逢今日北風，高雄市環保局稱首先出現高值地區為阿蓮區，初判此異味來自於台南市歸仁區一處農地大火，環保局已派員至現場持續了解。

高雄網友留言表示，「高雄市到處都是味道」、「新左營附近味道很濃」。

(中時新聞網)