白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow) 表示，美國和中共的高級談判代表已做好準備，將在安排於下週恢復正式貿易談判，希望以此解決世界兩大經濟體長達一年的貿易戰。

據CNBC報導，美國貿易代表辦公室的官員說，雙方正在為下週會談行程進行電話會議。美方的主要談判代表是貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財政部長努欽(Steven Mnuchin)，而中方的首席談判代表仍是副總理劉鶴。

這是上週末美國總統川普和中共國家主席習近平同意重新啟動貿易會談後，首 次舉行的高級代表正式談判。不過庫德洛沒有明確指出哪一天舉行，他只說這次的談判「很快」就會開始，事先也會發布公告。

美中貿易談判是在5月底前已透出即將達成協議的消息，不料在中共表達部份協議不可接受之後，美方停止了談判進程，並威脅再加碼對大陸商品開徵額外關稅，直到川普與習近平於大阪會面，雙方同意暫停貿易戰，重新開始貿易談判。

庫德洛說，美國不會在談判期間提高關稅，美方希望中國大陸能夠通過購買許多美國商品，包括農業、服務、工業和能源產品，以此來結束這場貿易戰。

《美國之音》引述庫德洛的話說，目前還不知道這次談判是在大陸還是美國舉行。對於美國放鬆對大陸電信巨頭華為的禁售令，庫德洛形容說，這是「略微放開一般商品的出口許可證申請，而不是有關國家安全的項目。」

他說，美中達成的協議必須包括智慧財產權盜竊、技術轉讓，還有關稅和非關稅壁壘，它必須是可執行的。其它問題包括網路駭客，還有雲技術隱私權問題，所以也非常複雜。我們一直在努力，希望正在尋求一個美中貿易上平衡的關係。

(中時電子報)