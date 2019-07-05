甄子丹踢瓶蓋挑戰

最近從美國社群媒體傳到亞洲的踢瓶蓋熱潮「#BottleCapChallenge」（瓶蓋挑戰），在「功夫」發源地的兩岸三地欣然接受挑戰，武打名人與網友們各顯神功，並將影片上網相互觀摩。其中以電影《葉問》系列走紅的著名武打明星甄子丹也在臉書上傳挑戰影片，還加碼矇眼飛踢，難度爆表讓網民驚嘆「葉師父果然霸氣」！

據外媒報導指出，社群網站流傳的「踢瓶蓋」挑戰風潮從影視名人加入後迅速擴大，最早挑戰成功的名人是品牌設計師Errolson Hugh，之後以接力挑戰方式指名UFC羽量級冠軍霍洛威(Max Holloway)加入，此後有更多名人加入挑戰，好萊塢動作明星傑森史塔森(Jason Statham)的挑戰影片在IG上甚至超過1500萬人觀看。

踢瓶蓋挑戰者必須用回旋踢將豎立玻璃瓶上的金屬蓋踢下，且不能把瓶子碰倒，除了要有準度還得有巧勁才行。香港武打明星甄子丹也不落人後，上傳自己瓶蓋挑戰影片，還加碼矇眼讓難度大增。甄子丹擺好姿勢，矇上雙眼，站穩腳步後迅速旋腿飛踢，瓶蓋精準飛旋而已，動作帥氣勁道十足。飛踢完成後甄子丹還擺出電影裡經典的詠春拳收手式，為自已的葉問角色增添武學大師形象。

西洋動作明星紛紛加入踢瓶蓋挑戰

這部影片上傳僅僅短短20小時，就超過515萬次觀看，超過12萬人分享瘋傳，網友紛紛大讚「真正的武術」、「葉問師父名不虛傳」、「目前最屌的瓶蓋挑戰」。

(中時電子報)