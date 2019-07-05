土耳其電視台報導稱，向俄羅斯購買的S400防空系統將於7月7日裝上兩架貨機，下周就會收到。目前俄方技術人員已經在安卡拉，第二批將在7月8日到達。美國至此將完全失去這個重要的歐洲盟友，土耳其也將因此而退出北約組織。

俄羅斯《衛星通訊社》引述土耳其Haberturk電視台報導，土耳其總統新聞發言人卡林表示，S-400將幾天內運抵該國。

報導說，現在已經有一個9人的俄羅斯專業技術團隊在土耳其，將為S-400進行安裝工作，7月8日還會有第二批俄羅斯團隊抵達。

採購俄羅斯的最新S-400防空導彈系統引發土美之間關係反反覆覆的震盪，美國要求土耳其放棄採購S-400，轉而購買美國的愛國者系統，同時打算以禁運F-35為要脅，但土耳其最終拒絕對美讓步。土耳其總統埃爾多安在訪問大陸期間表示，土耳其已經根據購買F-35的合同向美國支付14億美元，美國如果禁運F-35給土耳其等於是「搶劫」。

(中時電子報)