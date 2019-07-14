結合「零廢棄」環保議題與扶植台灣新生代樂團的「曙光祭－免廢收聽」音樂節，進入倒數衝刺階段。本次擔任曙光祭新聲引領長的小球（莊鵑瑛）也特別到練團室為新生代獨立樂團「鹿洐人（洐音同「形」）」加油打氣。小球也以前輩身份現場和鹿洐人大談做音樂甘苦談，笑談自己曾想放棄音樂做美食外送！

小球於曙光祭倒數前兩天來到練團室探班新生代樂團「鹿洐人」練團現場，並和鹿洐人交流自己音樂之路甘苦談。小球自爆自己一路走來也常有放棄當歌手的念頭，但認真回頭想想自己唱歌的初衷，以及歌迷朋友們的鼓勵，就又湧出力量繼續走下去。笑說若真的放棄歌手身份，愛好美食的她最想做的竟是美食外送，甚至已申請外送帳號卻一直無法通過審核。

小球也在當天圓夢擔任美食外送員，為辛苦練團的鹿洐人送上自己最愛的甘蔗青茶加油打氣，為響應曙光祭「免廢、永續」的概念，更以身作責以環保杯取代一次性塑膠杯。此外，小球也帶了自己第三張專輯《不被瞭解的怪人》所做的「I am myself」徽章，分享自己偶爾也懷念還是街頭藝人時，和夥伴同吃一碗泡麵也滿足、開心的時期。並鼓勵所有新生代樂團秉持著當初開始玩音樂的信念，勇於嘗試、挑戰各種不同的比賽與演出機會。由於曙光際是鹿洐人第一次登上音樂節的大舞台，小球也特別祝福當天能夠有最完美的演出，加上自己的演出緊接在鹿洐人之後，希望號召歌迷能夠提早到場來聽聽鹿洐人的演出！

曙光祭於7月 13、14日兩天展開，在臺北信義區香堤大道廣場舉行，兩天將邀請近20組新生代樂團、歌手輪番登場，包括曙光祭形象大使Gail蓋兒、第一次以歌手身份登上音樂節舞台的網紅展榮展瑞、魚乾、Mom&Dad，以及DSPS、Control T、薄荷綠工場、都市零件派對等樂團參與演出。

(中時電子報)