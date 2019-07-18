美新任防長提名人參議院聽證會

前美國代理國防部長夏納漢(Patrick Shanahan)在參議院作證時以「中國！中國！中國！」總結，受到外界熱烈議論，並被視為美國防主流議題。不料，夏納漢辭職後，新任的國防部長被提名人埃斯柏(Mark Thomas Esper)在參議院的證辭中提到60次「中國」，顯見美國防部長換了人，「中國」仍將是美國最重要的政策焦點。

夏納漢在2020財年美國國防預算聽證會做總結時，以「中國、中國、中國」這3個詞來向參議員總結國防開支的重點，在國防部內部講話時也不斷提到「中國」。他辭職後，接任的被提名人埃斯柏也接續同樣的政策觀點，在參議院提名證會的書面證辭中更用了60個「中國」！

「中國」已經重要到成為美國政治、經濟、社會、文化的焦點議題。美新任防長提名人埃斯柏被媒體稱為「長期關注中國的老兵」，在聽證會聲稱「要為高強度軍事衝突做好準備」。

外媒引述埃斯珀說法表示，美國不想把中國大陸當作敵人，希望與中國大陸競爭，尤其是經濟方面，不過美國必須先解決國家安全的問題。他過去曾多次表示，中國大陸對美國的威脅，比俄羅斯對美國的威脅大得多。

港媒統計埃斯柏聽證會前提交的117頁書面證辭中，提到「中國」的地方有60處。其中特別強中共在軍事方面取得重大技術進步，其假想敵正是美軍。

埃斯柏還在聽證會上表示，要繼續對台灣提供用於防衛的軍備，同時美國也支持「一個中國政策」，沒必要與中國大陸戰爭。他認為，中國大陸企圖改變現狀，中共有可能以武力強行統一台灣，因此深刻關切中國大陸不放棄對台使用武力的說法，也關注共軍頻繁在台灣附近舉行的演習。他將確保維持美方有能力抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會、經濟制度的武力行動或其它形式的脅迫手段。

先前埃斯柏被提名出任防長時就曾有外媒指出，埃斯柏上任對中共而言不算是好消息，因他在對中共的態度上被視為強硬派，也不止一次提醒中共對美國的威脅。未來他一旦真除，在川普政府內將執行對中共的強硬政策，兩岸關係也勢必會受到不小的震盪。

(中時電子報)