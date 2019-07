美國打擊移民再出新招,川普政府預計今(23)日公布一項「快速遣返」(fast-track deportation)移民的規定措施,移民如果無法證明自己已居住在美國2年以上,就有可能在幾天內被遣返,新規定公布後即刻實施,預計將影響30萬人。

綜合路透社、英國廣播公司(BBC)報導,美國政府預計今日公布一項遣送移民回國的新措施,此舉將繞過移民法庭、擴大移民局官員的權力,移民一旦無法證明自己在美居住超過2年,官員就有權力在幾天內將他遣返出境。

此新措施與既有措施最大不同在於,它簡化程序、加快了移民被遣返的速度。美國現在其實也有快速遣返移民的程序,只是時間、地點都有限制,只有在邊界160公里範圍內被逮捕、且來到美國未滿2星期的非法移民才會面臨快速遣返的命運,這項新措施等於擴大了原先程序的適用範圍,逮捕移民的地點不再受限,逗留美國超過2星期、未滿2年的移民也會被立即遣返。

此外,適用此新程序的移民屆時也無權尋求法律協助,先前在美國其他地方被逮捕、或是在美居住超過2周的移民,至少還能尋求律師協助、走法律程序決定去留。

此次美政府祭出移民狠招,主要目的在於解決邊境移民拘留中心人滿為患的慘況,代理國土安全部部長的麥克利南(Kevin McAleenan)表示,新措施將能夠減輕邊境負擔及容量問題,他說新規範是針對「持續不斷的移民災難的必要回應」。

獨立智庫移民政策研究所(Migration Policy Institute)指出,新制實施後,預計有將近30萬非法移民會被快速遣返,目前美國境內約有1,100萬非法移民。

人權團體針對此次新規反彈很大,民權與人權組織領導人會議(The Leadership Conference on Civil and Human Rights)主席古普塔(Vanita Gupta)痛批川普政府此舉等於是將移民暨海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement,ICE)轉變為「給我看證件軍隊」(show me your papers’ army);法務專家則認為新規違反正當程序,並且可能在移民社區之外也造成混亂,增加納稅人更多負擔。

根據國土安全部,目前適用快速遣返程序的移民平均拘留時間為11.4天,適用一般程序的移民平均拘留時間為51.5天,之後他們就能進入美國,再花費數月甚至數年時間解決去留問題。

(中時電子報)