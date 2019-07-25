▲國姓鄉楞嚴宮關帝爺聖誕，全鄉社區媽媽群聚為祝壽製作湯圓的熱鬧氣氛。（楊樹煌攝）

▲國姓鄉楞嚴宮關帝爺聖誕，舉辦「發現楞嚴之美」學生攝影作品展，吸引民眾駐足觀賞。（楊樹煌攝）

▲國姓鄉楞嚴宮關帝爺聖誕，舉辦的「發現楞嚴之美」學生寫生比賽優勝作品展。（楊樹煌攝）

建廟90餘周年的國姓鄉楞嚴宮，逢關聖帝君神聖誕，今25日該宮除以廟景及文化為主題 ，舉辦「發現楞嚴之美」寫生比賽、學生攝影及寫生作品展，同時全鄉的社區媽媽和信眾們，更是齊聚廟內共同搓湯圓及做祝壽紅龜粄，讓整個寺廟洋溢著美術氣息與熱鬧氣氛。

楞嚴宮玉善堂主委彭寶聰表示，楞嚴宮主祀關聖帝君聖像，今年為建廟92周年，為傳承文化藝術，特與鄰近長流國小合作，舉辦楞嚴巡勝的學生攝影、寫生作品展，讓學生發揮創意美學「發現楞嚴之美」，也讓參與的家長及兒童了解在地廟宇文化，並培養親子關係。

而且在關聖帝君1860年聖誕祝壽慶典系列活動中，並有祝壽慶典三獻禮、長流國小暑夏令營寫生活動、長流太鼓表演、小提琴表演、誦經禮讚及第13屆委員會委員、監事就職典禮。

更重要的是，楞嚴宮本就是國姓鄉民主要信仰中心，時逢關聖帝君神聖誕重要慶典，全鄉的社區媽媽和信眾們，連日來在彭主委及前縣議員邱美玲的帶領下，更是齊聚廟內，分工合作的共同製作湯圓及做祝壽紅龜粄，讓整個寺廟洋溢出無限歡欣熱鬧的廟會節慶氣氛，同時也凝聚出社區民眾的向心力。

(中時 )