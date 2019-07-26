2019卓蘭水果季8月10日登場，宣傳記者會安排果雕大師秀絕技。（巫靜婷攝）

卓蘭鎮長詹錦章、議員楊恭林、縣府參議許滿顯體驗DIY彩虹三角圓。（巫靜婷攝）

利用卓蘭水果研發的新興消暑聖品「彩虹三角圓」將同步在產銷活動中亮相。（巫靜婷攝）

利用卓蘭水果製作的甜品好看又好吃。（巫靜婷攝）

苗栗縣卓蘭鎮有水國王國之稱，鎮內盛產水梨、葡萄、楊桃、柑橘又稱4大金剛，今年受氣候影響，巨峰葡萄感染露菌病產量銳減4成，正值採收季節的新興梨也降產2成，甜度略受影響，但果粒品質穩定，避免果品滯銷，鎮公所8月10日將在卓蘭鎮獅子會館舉辦促銷展售活動。

卓蘭鎮為全台第二大高接梨產區，總種植面積達900多公頃，然而今年受氣候異常影響，3月份雨水較少，導致葉片生長較慢，產出的水梨個頭不但偏小、重量也漸少許多，目前產地平均價約落在每台斤150元至200元不等，較往年略高；巨峰葡萄則受5月份連續梅雨影像，葡萄園泡水嚴重，葉片根系受損，果粒感染露菌病造成產量減少。

鎮農會推廣部主任蘇春蓮表示，卓蘭葡萄種植面積約470公頃，分冬、夏2季生產，夏季葡萄甜度較高，糖度約落在18度至21度間，每台斤產地價約落在80元上下，雖然今年1公頃產量從1萬5000公斤銳減至6000公斤農友損失慘重，但政府協助辦理現金救助及低利貸款多少有些補助，為幫助農友銷售，農會除在8月17、18日北上展售，10日也將辦理促銷活動。

2019卓蘭水果季安排免費客家美食及4000份手作DIY與民眾同樂，鎮長詹錦章表示，除了一系列活動及螢光音樂晚會，民眾於當日會場購買當季葡萄及水梨享買一送一優惠，另提供1000份新興消暑聖品「彩虹三角圓」讓民眾品嘗，晚會摸彩活動最大獎還有機會獲得沖繩雙人來回機票。

(中時 )