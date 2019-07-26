中共已多次成功試射俄製S-400防空導彈系統

中共是俄羅斯先進的S-400「凱旋」防空導彈系統的第一個外國買家，雙方在2014年簽署第一份2個團的S-400系統的合同後，2018年春俄羅斯交運了其中第1個團，第2個團的S-400則已在近日開始由海運交付給中國大陸。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，俄軍方和外交消息人士透露，他們已開始通過海軍向中國大陸運送第2個團S-400防空導彈系統。運載S-400系統的第一艘運輸船已經從波羅的海沿岸的烏斯季盧加港出航，還有2艘將在未來幾天內出發。

消息人士說，與土耳其的情況一樣，中共訂購的S-400系統的交付比合約規定的期限提前了幾個月。

俄羅斯聯邦軍事和技術合作局拒絕就媒體的上述消息發表評論。

塔斯社稱，第一個團的S-400防空導彈系統於2018年春季交付中國大陸後，中共軍方已經開始進行試射，成功地在其射程範圍內擊落了空氣動力學目標和彈道目標。

按俄羅斯防空系統團編制，一般會有一套戰術指揮系統和最多6個地對空導彈營，每個防空導彈營裝備有8套發射裝置，每套發射裝置配備2枚飛彈，外加一個控制中心、一部雷達和16枚導彈。依俄中合約，一個防空導彈營的裝備價格為5億美元，整個S-400防空導彈團的裝備為30億美元。

而引發美國與土耳其外交與國防安全危機的S-400防空系統，在俄羅斯7月初交付給土耳其首團之後，美土之間的關係已降至冰點，同盟關係即將瓦解。

雖然美國參議員葛里翰(Lindsey Graham)曾表示，川普已表明態度，只要土耳其不將S-400防空系統投入戰鬥值班，美國就不會啓動制裁。但土耳其總統埃爾多安絲毫不為所動，還在26日公開宣布將於2020年4月將S-400防空系統投入全面戰鬥值班。

埃爾多安說：「我再強調一遍，土耳其不會屈從於任何威脅，不會放棄國家安全項目。」

(中時電子報)