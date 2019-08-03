大陸限縮陸客到台自由行，花蓮縣長徐榛蔚今早參加義民節活動，首度回應表示，花蓮觀光比例陸客占了高達五成，這樣限縮，對花蓮觀光產業衝擊不小，除了交通部釋出國旅補助，挽救觀光產業外，縣府也規劃韓國泰國等東南亞觀光人潮，「縣府能拉的國外線就盡力拉！」

花蓮縣被視為陸客最愛的縣市之一，太魯閣美景、賞鯨活動等，都是陸客造訪熱門去處。對於大陸突然暫停來台自由行申請，預估花蓮各項產業受到衝擊！

徐榛蔚今天上午受訪，直說這衝擊不小，她說，今年春遊林部長已規劃秋冬補助了，陸客限縮交通部也很快釋出補助，但陸客限縮，花蓮以觀光立縣，此舉連動效應很高，後續效應，縣府也在觀察中。

目前，縣府持續按步就班規劃東南亞遊客，包括香港團、泰國九月也會來，縣府觀光處稍早也跟韓國拉上線，全力促成花蓮觀光之旅。「花蓮縣府盡公部門所能積極推動，能拉的國外線就盡力做啊！」

徐榛蔚指出，陸客佔了呼連遊客人數約四至五成，比重很大，她也說，陸客消費能力較高。過去三年，陸客慢慢減少，縣府觀光產業政策持續加重力度，像是今年。透過夏戀嘉年華、聯合豐年節，用現場直播方式，這對花蓮在國際能見度能有效提升，透過直銷，盼望國內外旅客都能到花蓮觀光、消費。

(中時 )