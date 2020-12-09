疫情衝擊 美航空10月載客量年減62％ 09:272020/12/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國交通部周二（8日）公布數據顯示，受到新冠肺炎疫情衝擊，美國航空公司10月載客量較去年同期下跌62％，但這卻是今年3月疫情爆發以來的最小跌幅。 美國交通部數據顯示，美國航空公司2020年10月僅載送2,990萬名旅客，較2019年10月的7,830萬人大幅減少。其中，美國國內搭乘飛機的需求下滑60％，國際需求大跌77％。 美國近日疫情升溫，公衛主管機關呼籲民眾放假期間減少出遊，導致旅遊需求放緩，航空公司載客量備受衝擊。 陸經濟明年估增7～8％ 終止連9跌 11月物價年增0.09％ (工商 ) #美國 #載客量 #數據顯示 #美國航空公司 #交通部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美參聯主席：中國積極強軍欲2035年追上美國 08:492020/12/09 國際 《半導體》群聯11月營收雙衰 累計仍創同期新高 07:452020/12/09 財經 日盛美股通看盤軟體 全中文介面 04:102020/12/09 證券．權證 信保挺中小企 全年融資破1.5兆 04:102020/12/09 金融．稅務 開放山林碰上疫情 事故倍增 04:102020/12/09 社會新聞 日亞航破產 1.42億機票退款無望 04:102020/12/09 產業．科技 君悅驚傳瘦身 擬優退80人 04:102020/12/09 產業．科技 使用近20年 藍綠支持換新 04:102020/12/09 焦點要聞 財經熱門新聞 15金控拚年賺3,500億 戰新高 - 財經要聞 - 工商時報 獨》震撼彈！君悅驚傳瘦身 砍1成員工 - 財經 - 工商 不追趕台積電7奈米也行！ 另一座晶圓雙雄18年後再顯榮耀 - 財經 印度製造夢最致命危機 10年後7兆GDP蒸發 - 財經 炒黃金、炒石油不夠看 美國要開始「炒水」了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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