美國交通部周二（8日）公布數據顯示，受到新冠肺炎疫情衝擊，美國航空公司10月載客量較去年同期下跌62％，但這卻是今年3月疫情爆發以來的最小跌幅。

美國交通部數據顯示，美國航空公司2020年10月僅載送2,990萬名旅客，較2019年10月的7,830萬人大幅減少。其中，美國國內搭乘飛機的需求下滑60％，國際需求大跌77％。

美國近日疫情升溫，公衛主管機關呼籲民眾放假期間減少出遊，導致旅遊需求放緩，航空公司載客量備受衝擊。

(工商 )