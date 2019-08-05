《一芳水果茶》今（5）日在微博發聲明表示，堅決維護「一國兩制」，堅決反對暴力罷工！頓時臉書湧入2千多筆留言，多質疑《一芳水果茶》此次聲明。

對於香港民眾於今（5）日舉行大罷工一事，已經在大陸以及香港有20餘家門市的臺灣知名品牌《一芳水果茶》，今在微博發聲明表示，堅決維護「一國兩制」，堅決反對暴力罷工！堅決反對任何形式的對香港長治久安的危害的行為，同時也會加強對旗下加盟門店約束管理，杜絕一切造成不良社會影響之現象

《一芳水果茶》指出，有關違約門店已即刻採取解約關店動作，倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利！一芳絕不允許任何意圖分裂國家的行徑！

《一芳水果茶》強調，除個別政府建議，因安全考量，處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店壓力下堅持營業！

不過《一芳水果茶》臉書頓時湧入2千多筆留言，多質疑《一芳》此次在微博的聲明。

(中時電子報)