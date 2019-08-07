北京對香港抗議態度漸趨強硬，美國國會議員擔憂抗議群眾可能遭鎮壓

隨著香港抗議情勢漸趨激烈，美國國會議員對形勢可能快速惡化而感憂心，多位國會議員要求北京不要動用武力鎮壓香港抗議活動，並呼籲川普應就北京可能武力鎮壓香港抗議準備好制裁措施。

據《美國之音》報導，美共和黨參議員科頓(Tom Cotton)星期二發表聲明，警告北京當局不要動用武力鎮壓目前在香港持續進行的抗議活動，不要重演30年前的天安門事件。

香港抗議群眾8月5日發起罷工、罷市、罷課的「三罷」及「不合作運動」，造成交通嚴重受阻。數以萬計的民眾在全港七區同時集會並包圍警署，多處出現堵路現象。警方以施放催淚彈、橡膠子彈、強力拘捕等方式驅離，警民衝突不斷。北京周二發表強硬聲明，並警告美方勿成為支持香港暴亂份子竹背後黑手。

報導說，北京的回應被科頓參議員視為是一種以武力解決香港抗議的威脅。科頓表示，如果北京當局在香港實施戒嚴或採取其他違反1984年聯合聲明的行動的話，「美國將被迫重新評估與中國之間的關係」。

科頓還呼籲，川普政府應該準備好對中國大陸採取反應措施，包括停止與北京的貿易談判、制裁中國共產黨高級官員、取消中共領導層及其家屬的美國簽證、削減大陸留學生的赴美簽證、要求將中共官員逐出國際組織的領導職位，以及修訂《香港政策法》。

報導表示，香港抗議活動獲得美國國會的支持，但抗議活動升級也令美國國會議員擔憂隨之而來的反效果，擔心北京可能會利用在香港發動「群眾鬥群眾」的流血衝突，為以武力平息事件提供藉口。共和黨參議員約翰遜(Ron Johnson)說，讓抗議逐漸演變成暴力，北京才有藉口派軍隊來平息。他當然希望所有各方都保持克制，抗議能以和平方式進行。

中共外交部發言人華春瑩在記者會上說，對美國在香港發生的一系列事件中扮演了何種角色表示質疑，並且說美國「欠世界一個交代」，中共歡迎美方「能夠證明並且承諾它不會以任何方式插手香港事務」。

(中時電子報)