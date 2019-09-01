鴻海創辦人郭台銘今日應邀到國民黨青溪教育研究菁英班活動發表「台灣經濟發展新思維」專題演講，會中郭台銘問現場民眾說，「小英專不專制？」、「我逼著她說中華民國她才提」，隨後郭台銘大喊「暴政必亡」，掀起全場高潮。他並引述台灣大學教治學系教授張亞中的說法稱，「台灣不可能獨立」。

據港媒《中評社》報導，郭台銘今早在活動演講中指出，台灣面臨內憂外患與四個空前危機，包括「國安危機」、「憲政危機」、「認同危機」、「轉型危機」。

郭台銘引用他也引用張亞中教授在國政願景發表會的說法，「台灣不可能划船到夏威夷旁邊去」，「台灣不可能獨立」，郭台銘也重申「台灣要獲利、美國要達標、中國大陸比須轉型成功」，強調「科技靠發展、市場靠競爭」。

距離9/17攤牌時刻逼近，郭台銘強調，「如果有機會出來服務，他絕對不是來賺錢的」，是要來奉獻他的經驗、經歷，共同打造家園。他也重提「和平、安定、經濟、未來」四個台灣目標，並認為台灣必須盡快趕上世界潮流，發展大健康產業、智慧科技、提升產業。

(中時電子報)