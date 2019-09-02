前總統馬英九昨（1日）到南投日月潭參加第37屆日月潭國際萬人泳渡活動，前總統馬英九也將第7度下水，挑戰個人紀錄。去年他花了1小時39分的好成績，今年卻花了2小時10分鐘。對於速度變慢，馬英九說，今年泳渡人潮多，不只被人踢，他也踢到人，成績才會變慢。
據港媒《中評社》報導，國民黨主席吳敦義以前南投縣長、首創泳渡日月潭活動的身份應邀出席擔任「嗚槍」的任務。
今年日月潭泳渡，共有來自36國、2萬3428人報名共襄盛舉；前正副總統馬英九、吳敦義與南投縣長林明溱皆有參與出席。9月1日上午7時30分起由身障泳客第一波出發， 兩萬名泳客再分批從朝霧碼頭下水，至伊達邵碼頭上岸；水道全長約3000公尺。
馬英九今年泳渡日月潭，去年只花了1小時39分，創下他歷年最好成績，今年卻花了2小時10分鐘才上岸。馬英九說，今年泳渡人潮多，不只被人踢，他也踢到人，成績才會變慢。
文章來源：中評社
(中時電子報)
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