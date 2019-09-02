2020大選越來越近，政壇上候選人的副手議題也逐漸浮上檯面。鴻海集團創辦人郭台銘近期傳出有意找新北市長侯友宜的二哥、高醫大附設醫院院長侯明鋒搭檔副手，但消息曝光後今遭侯明鋒婉拒。對此，郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今回應表示「遺憾、可惜」，但蔡也說，「現在無法合作，未來還是有機會再相逢」。

郭台銘有意參選總統，可說是動作頻頻，近期有周刊報導，郭有意找侯友宜的二哥、侯明鋒擔任副手，對此侯友宜表示，自己對此毫無所悉，沒有跟哥哥談論過此事。

而侯明鋒本人今天也回應，因為永齡基金會在進行乳癌患者DNA檢測，讓不少乳癌患者受惠，他才與郭台銘結緣，對於「是否會擔任郭台銘的副手？」侯明鋒說「沒有」。至於「郭台銘若當面邀他當副手呢？」侯明鋒說，乳癌治療是他的專長，這是他可以談的，至於「其他方面他也不了解！」。

而郭台銘有沒有與他通過電話或聊過副手議題？侯明鋒說，上次見面是在頒獎典禮，當時有很多人，也沒有談到什麼，就是大家看到的。

而郭辦今天也回應侯明鋒婉拒副手的說法，稱「這件事恐怕已見光死」，尤其郭辦聽到侯的回應，覺得「很遺憾也很可惜，但郭台銘尊重侯明峰的想法」。對於郭的副手人選，蔡沁瑜說只要是好的人選，都會考量。她還說，郭若9月17日前要宣布參選，「總不能副手人選空在那裡」，「本周的方向將會密集尋覓副手人選」。

(中時電子報)