香港政府正式宣佈撤回修訂《逃犯條例》，特首林鄭月娥只以播出視頻方式宣佈其決定，卻未會見記者答覆媒體提問，而林鄭5日將前往廣西出席會議。對此香港學者表示，林鄭不想回應市民及傳媒提問，態度龜縮，難以取信於人。另有議員則稱，林鄭4項措施不足以回應5大訴求，應設獨立調查委員會。

據《東網》報導，港特首林鄭4日下午以播放視頻方式宣佈撤回《逃犯條例》做出會前赴廣西省南寧市，出席翌日舉行的2019年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，宣佈撤回修例效果未必很大，民意亦未必能即時降溫，但撤回修例始終是一個重要決定，林鄭應該要解釋為何在此時退讓，與近日暴力事件有否關係，她卻不見記者，不想面對公眾，表現龜縮，難以取信於人。

此外，有大批抗議人士在社交網站上發表評論，拒絕林鄭月娥提出的4大措施和對民眾5大訴求作出的回應，他們堅持5大訴求「缺一不可」。

未獲邀與會的建制派立法會議員、港區人大代表田北辰對《美國之音》表示，聽到很多人說這次會面只會提及撤回逃犯條例修訂，但撤回的決定來得太遲，社會焦點已不在此事，應該還要成立獨立調查委員會。

田北辰表示，絕對不認同獨立調查委員會的工作與監警會重疊的說法。他說，委員會人選一定要有公信力，政治上無特別傾向，而且警方及示威者兩方面都要調查。

另有分析表示，林鄭月娥的最新宣佈來得過遲、過少。儘管這是幾個月來一直保持強硬立場的港府對反送中抗議首次做出妥協，但這一妥協能否能減緩香港數以百萬的和平理性非暴力及勇武派示威者的抗爭情緒，仍有待進一步觀察。

(中時電子報)