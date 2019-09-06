曾國祥發文報喜。（圖／翻攝自lajah IG）

王敏奕被封嫩版李麗珍。（圖／翻攝自wongmanyik IG）

曾執導電影《七月與安生》的導演曾國祥為曾志偉之子，原本是不婚族的他，6年前和有嫩版李麗珍封號的王敏奕交往，近日傳出兩人已在日本秘婚，姐姐曾寶儀先前賣關子回應將交由弟弟自行回答，今(6日)曾國祥在IG曬出抱著王敏奕美照，女方穿著白紗，甜蜜證實進入人生下一階段。

據知曾國祥和王敏奕認識7年，6年前曾國祥恢復單身，對王敏奕印象極好的曾志偉便牽線讓兒子和王敏奕重聚，兩人開始交往，去年女方捲當小三疑雲，曾國祥力挺王敏奕。39歲的曾國祥和小12歲的王敏奕交往後整個人改變了不少，只要一收工就會回家找王敏奕吃飯，感情日趨穩定。

曾國祥稍早發文證實喜訊，可見穿著長袖婚紗的王敏奕被曾國祥懸空抱起，兩人都笑得合不攏嘴，另一張照片兩人還在手指上紋上婚戒圖樣，曾國祥也表示感謝外界祝福，而不少圈內好友如方力申、張繼聰、王君馨等都回覆道賀。

(中時電子報)