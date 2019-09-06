一位網友PO出一段對話，對話中外送員說了一句「可以不要送上樓嗎？」激起兩派人馬的爭辯。（摘自臉書爆怨公社）

原PO她也亮出與客服對話，認為客服也回應說會外送到府，不解那位外送員為什麼沒禮貌。(圖摘自於臉書爆怨公社)

到底誰有理？網路上掀起一番論戰，兩邊各據理力爭，針對「外送員就竟該不該把餐送上樓」，在臉書《爆怨公社》上爭論不休，而這件事導火線來自於一位網友PO出一段對話，對話中外送員說了一句「可以不要送上樓嗎？」激起兩派人馬的爭辯。

原PO表示，只不過希望外送員送餐上樓，沒想到外送員口氣很差地回「可以不要嗎？」拒絕上樓 ，令她感受很不好，於是上在臉書《爆怨公社》發文表示，「是說我也不是要討論送不送上來的問題，我只是覺得他回應的態度很差來抱怨而已罷了，用了兩個月第一次碰到這樣的外送員，是我的問題嗎」？她也PO出與客服對話，認為客服也回應說會外送到府，不解那位外送員為什麼沒禮貌。吸引3千多則回應，開啟了一場論戰。

網路上掀起一番論戰，兩邊各據理力爭，針對「外送員就竟該不該把餐送上樓」，在臉書《爆怨公社》上爭論不休（圖摘自FoodPanda臉書粉專）

聲援原PO的一方表示，「要求到府服務就是送到樓上，外送就是這樣才吸引人，不然自己去拿就好了,賺錢本來就不容易」、「送上樓合理阿，就是不想出門咩」、「住2樓，用了3個平台每天叫外送，每次都有送上來欸，再說如果覺得累可以不要做外送員啊」、「送到府是工作，下樓拿那是體諒而不是應該」、「餐也比自己去買貴還多付外送費，要的就是送到門口，也規定要送到門口，不喜歡可以別當外送員」、「我記得廣告不是就是標榜送到你家嗎」、「我遇到的都會送上樓！還會跟我說晚餐愉快～」、「這外送員的回覆實在是不ok，看樣子應該是菜鳥」。

另外覺得外送員不上樓情有可原的網友則認為，「送到社區就好了，隱私問題。車放在外面，東西不見被開罰單算誰的」、「我家樓下警察很愛抓臨停，如果問我能不能下樓幫忙他拿我會下去，因為賣吃的要走更遠，下樓搭電梯沒幾秒時間而」、「不讓他們上樓是怕他們危險」、「我記得之前外送是可以拒絕送上樓，人身安全問題」、「不過說真的，外送員送上樓的同時，我還怕他的車被[email protected]$%^&*，所以自己下去拿好了」、「看妳住的公寓有無電梯或是管理室吧，如果會擋人又要爬樓梯的請將心比心」。

兩邊提出的想法其實都很有道理，有基於外送員機車停車相關問題，或人生安全的保障，甚至是直白地認為應按照公司規定。綜合網友表示，既然是自己選擇的工作，其實薪水也不錯，每個人的工作都很辛苦，應按照公司規定配合，而不是不下樓就是買家不體諒。另外，願意體諒的願意下樓的，也是他們心甘情願，請不要用同樣道德標準去要求別人應該也要這樣做。至於這兩派說法，也希望有相關法規，制訂清楚對消費者、外送員兩方對應的保障，避免未來再發生類似糾紛。

(中時電子報)