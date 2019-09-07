喇牙雖然是公認的「好蟲」，但是如果跑到你的外套裡，你會怕嗎？日前網友一進公司，到座位發現西裝外套上繁星點點，仔細一瞧發現並不是灰塵，而是密密麻麻的一群小蜘蛛！在他驚訝的時候，「媽媽」出現了！一隻大喇牙直接現身椅背，光想到這畫面就好驚悚，而該名網友竟還拍下照片PO網，網友大推「養起來」！

喇牙雖然外型恐怖，卻是受歡迎的小動物，因為牠們號稱「小強剋星」，只要家裡入住一隻喇牙，那麼恭喜，不用過幾天家中蟑螂集團會自動瓦解，是天然的殺蟲劑。一名網友在爆廢公社中PO文，表示下雨天剛進公司，看到西裝外套上爬滿小蜘蛛，欲拿起外套卻驚見「大喇牙」！畫面十分驚悚。

不過原PO不慌不恐，淡定地將這意外之客，用掃把輕輕趕下去，並將椅子推向陽光，讓小蜘蛛們跟著媽媽離開他座位。原PO表示，雖然喇牙不是害蟲，但牠長相還是會讓人起雞皮疙瘩。他解釋西裝外套沒有放多久而已，真的不知道為何喇牙媽媽會選擇他的外套做為牠們的「巢穴」，並且會把西裝送洗。

網友笑鬧道，「樓主真是佛心，好心會有好報」、「這好東西欸，養大了以後家裡就沒蟑螂了」、「等他們長大，你們公司會少很多蟑螂」、「這件衣服要火化惹」！

(中時電子報)