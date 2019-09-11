尷尬...吳釗燮跟索國外交部長握手「撲空」

雖然索羅門群島的外交部長馬內列（Jeremiah Manele）仍在台灣訪問，但是索國總理索加瓦雷(Damukana Sogavare)仍然主張與台灣斷交，他說「台灣對我們來說完全無用」，並表示大陸可以成為太平洋國家更好的外交夥伴，因為它可以抵抗澳洲的壓力。

澳洲人報(The Australian)報導，總理索加瓦雷在在接受澳大利亞太平洋大學的中國專家格雷姆‧史密斯(Graeme Smith)的採訪時表示，「與台灣不同，大陸無需向澳洲通知，即可提供足夠支持.....說實話，談到經濟和政治，台灣對我們來說完全沒用。」

他說：「我派了40名警察到台灣去訓練。你知道澳洲政府做了什麼嗎？他們的外交部長跑去台灣說『停止訓練，那個區域(索羅門群島)是我們(澳洲)的。』....所以我要說的是，如果我們是與中國大陸有邦交，要是亞歷山大·唐納(Alexander Downer ,1996年至2007年間任澳洲外交部長)又跑去阻止，那麼中國大陸的官員肯定會說『滾出去，這是主權政府作出的主權決定。』」

他表示，這是出現在2006年，澳洲主導的索羅門群島區域援助團期間發生的事。

索加瓦雷表示，太平洋國家要是與大陸有外交關係，像是斐濟，他們與澳洲的關係就能更有後盾，並且（說）：「我有一個實力足夠的朋友。」

他也承認，許多索羅門島民反對與中國大陸建交。但是他認為，那是因為群眾害怕改變， 但是只要理解利益時，他們就會改變立場。

索加瓦雷的政治前途與對台灣的外交決定密切相關，因為在索羅門的國會中，兩派相當分岐。

5月，瓜達康納爾島(Guadalcanal)和馬萊塔島( Malaita­ MPs )的國會議員，給索加瓦雷六個月的時間，結束掉對台灣的外交關係，並轉移到中國大陸。但是，16名索羅門群島國會議員出面阻止，警告不要斷絕與台灣的關係，理由是對中國大陸可能出現壓迫自由的擔憂。

(中時電子報)