日韓之間因為東京奧運中將會出現的「旭日旗」引發爭端，韓外交部發言人金仁澈表示：「日本應該很清楚旭日旗被鄰國視為帝國主義圖騰，他們理當更謙卑地看待歷史，我們政府相關部門正設法修正這個問題。」南韓奧會及相關部門去函給國際奧會(IOC)，希望他們介入阻止日本在奧運期間使用旭日旗。

韓方將「旭日旗」比喻為納粹一般的侵略者旗幟，然而日本奧運擔當大臣橋本聖子日前強硬拒絕韓方要求，「旭日旗並非政治語言，雖不是日本國旗，但在民間早被廣泛使用。」旭日旗做為二戰時的日本軍旗，現在仍為海上自衛隊所懸掛。

2013年亞足球盃，地主南韓曾沒收過日本觀眾的旭日旗。韓方還向國際奧會指出，國際足總(FIFA)已經禁止在國際賽使用旭日旗，希望奧運能比照辦理。另外，東京帕運(殘障奧運)的獎牌圖案也遭質疑很像旭日旗，韓方要求更改設計。不過日本終究是主辦國，國際奧會可能還是會尊重日方的立場。

(中時電子報)