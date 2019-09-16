為慶祝中共建政70周年，北京將於10月1日於北京天安門廣場進行大閱兵，近期北京進行高度戒備維安，除了郵寄包裹、車站都進行層層安檢，菜刀等器具暫時都停止買賣，而目前居住於北京天安門附近酒店的旅客更接獲通知，近日於下午5時30分至隔天早晨5時30分之間進行管制，旅客不得進出酒店。

據《美國之音》引述《石英》雜誌報導，中共在10月1日建政70週年前夕舉行多次閱兵預演，閱兵演練地點天安門廣場附近的5星級飯店以及辦公大樓和民宅都被禁止在入夜至日出之間出入。位於天安門廣場附近的北京東方君悅大酒店（Grand HyattBeijing）住客另外還收到通知稱，21至22日以及22至23日的週日至週一同樣兩個12小時時段內，住客也不得出入。

報導說，早些時候，在日本出版的網路雜誌《外交家》則報導說，進入9月以來，北京市中心的飯店為大閱兵排練頻繁被禁止出入，成千上萬的訪客猝不及防，不得不在最後一刻倉促重新安排住宿交通，並為此蒙受不便與損失。

為因應建政70周年活動期間的安全，除了天安門廣場附近建物的出入管制，北京市政府日前還公布7個行政區域為淨空限制區，另外在9月20日至10月7日，全市原則停止散裝油銷售和自助加油，危險化學品生產企業等必須實行「封閉管理」，嚴格出入登記制度。公安部發出通知稱，9月15日至10月2日所有寄往北京的郵件須經X光機安檢。

(中時電子報)