中秋節剛過，許多人都有和三五好友一起相約烤肉，但你絕對沒有嘗試過這種有趣的烤肉方式，沒有烤網、沒有竹籤，而是把肉給「釣起來烤」。

業者發明「烤肉釣竿」（Campfire Fishing Rod），藉由將食材懸吊，防止臉部直接接觸炭火的溫度，也不會被油脂滴入炭火中竄起的濃煙嗆到。（圖摘自lehmans.com）

考慮到露營烤肉時，靠近營火、生火處時因為火太大，噴出火花不小心灼傷人；或是靠太近被煙熏得很不舒服，甚至是稍有不慎被油脂噴到，造就了一個新型態烤肉方式誕生。於是有業者發明了可以既遠離火源又能安心烤肉的方式──把肉釣起來烤。

業者發明「烤肉釣竿」（Campfire Fishing Rod），藉由將食材懸吊，防止臉部直接接觸炭火的溫度，也不會被油脂滴入炭火中竄起的濃煙嗆到。只要輕輕甩竿，就可以將食材翻面，不過也有食材不能太大塊的限制。

業者特別重視親子互動，他們認為釣竿烤肉在注入新奇的元素後，小孩會充滿好奇心，更能熱衷參與家庭活動，享受天倫樂趣。

只要輕輕甩竿，就可以將食材翻面，不過也有食材不能太大塊的限制。（圖摘自lehmans.com）

只要輕輕甩竿，就可以將食材翻面，不過也有食材不能太大塊的限制。（圖摘自lehmans.com）

(中時電子報)