竹山秀傳醫院的誓師「面對失智症者，我們用關心、耐心、同理心，攜手營造失智友善小鎮」誓言，表達打造失智者優質環境決心。（楊樹煌攝）

竹山秀傳醫院「老寶貝量測滿百」活動，讓長輩在闖關遊戲過程中，訓練認知及手眼協調能力，達到延緩失智症的效果。（楊樹煌攝）

竹山秀傳醫院為表達給失智症者更佳環境的重視與決心，今22日在車籠埔斷層保存園區舉辦「失智友善天使誓師典禮暨第6屆老寶貝量測滿百」活動，有近400位63歲至94歲的長輩都參與，縣府衛生局企劃及長期照護科長謝敏惠代表出席，在會中感謝秀傳醫院對失智症長者照護的用心。

秀傳醫院首先透過簡報讓大家認識失智症十大警訊，進而早期發現、早期治療。誓師典禮由秀傳醫院院長謝輝龍與參加貴賓一起高舉右手，大聲念出「面對失智症者，我們用關心、耐心、同理心，攜手營造失智友善小鎮」的誓言，表達打造失智者優質環境的決心。

秀傳醫院自103年起，為了獎勵1年內超過100天以上有至遠距據點測量血壓的阿公、阿嬤，能持之以恆繼續照顧自身健康，特別舉辦「老寶貝量測滿百」活動，今年邁入第6年，此次活動與921震災20周年結合，讓長輩在闖關遊戲過程中，了解地震為何會發生、平時該如何防範等知識，同時認識台灣之美、訓練認知及手眼協調能力，達到延緩失智症的效果。

謝院長指出，今年是921地震20周年，相信長輩對20年前的地震記憶猶新，因此特地將活動辦在車籠埔斷層保存園區，台灣老化速度非常快，失智症人數也以每年3萬人的速度增加，鼓勵老人家多出來參與社區活動，希望透過誓師活動讓大家知道，失智症不可怕，透過訓練課程絕對能延緩老人失智，希望未來每個人都能做到健康自我管理，活得更健康、有尊嚴。

謝科長表示，縣府對失智症長者的照顧不遺餘力，積極配合中央長照政策，除了設立竹山秀傳醫院、埔里基督教醫院、草屯療養院等3個共照中心，也成立27個失智照護據點，讓長輩都能得到妥善的照顧，希望失智長輩與家屬能走入社區，接受更好的照護，讓南投縣成為失智症長者的快樂天堂。

(中時 )